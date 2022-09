Com mais de 200 policiais, 11º BPM faz balanço positivo de ação simulada contra “novo cangaço”

O comando do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão fez um balanço positivo do treinamento contra as ações do chamado “novo cangaço”, realizadas na madrugada desta sexta-feira.

O simulado, com fechamento de algumas ruas, tiros de festim e até uso de helicóptero, reuniu mais de 200 policiais de diversos batalhões, como Maringá; Cascavel; Cruzeiro do Oeste; Guarapuava; Umuarama; Assischaeubriand; Cianorte; Ivaiporã e Guaíra.

Do 11º BPM, participaram todo o efetivo, inclusive policiais de folga e aposentados. “O objetivo foi alcançado, fruto do trabalho de todos os policiais militares”, declarou o comandante do 11º BPM, tenente coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida.

Segundo ele, isso tudo só foi possível graças ao trabalho e treinamento das equipe. “É imprescindível que os Laboratórios Neurais se repitam, assim sendo teremos simulados 20 municípios que compõem o 11° BPM, claro que numa proporção menor”, declarou.

O comandante falou também sobre a importância da integração, citando vários órgãos parceiros. “É importante a integração não apenas na construção do Plano de Proteção, mas na consciência situacional assumida e participativa dos poderes constituídos: Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, bem como da Sociedade Organizada, Acicam, Comcam, Rotary, Maçonaria, Imprensa, Conseg, OAB e a nossa grande parceira VIPTECH, dentre tantos outros.” Por fim fez agradecimento a todos que direta ou indiretamente participaram da ação.