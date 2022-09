Valendo vaga nas quartas da LNF, CM/Futsal encara o Joinville neste sábado, em SC

Embalado por uma sequência de 13 jogos, sendo 12 invictos, o Campo Mourão Futsal entra em quadra neste sábado, 24, em Joinville/SC, para um dos compromissos mais importantes da atual temporada. O Carneirão encara os donos da casa e favoritos ao título da Liga Nacional, no segundo e decisivo confronto das oitavas de final da LNF. No primeiro, Campo Mourão venceu por 3 a 1 e terá a vantagem do empate no tempo normal neste duelo da volta, em caso de derrota precisa vencer o JEC na prorrogação para ficar com a vaga entre os oito melhores.

Segurança – Em razão das polêmicas criadas no jogo de ida, haverá um esquema especial de segurança em Joinville, para que a disputa seja limpa, na bola, e dentro de quadra, sem interferência de terceiros.

A equipe mourãoense já está em Santa Catarina para o confronto e não poderá contar com um dos seus importantes jogadores. O fixo e capitão Caio Barros está suspenso pela expulsão na primeira partida, assim como o Joinville não terá em quadra outros dois atletas, que ficarão de fora pelo mesmo motivo.

Ao vivo: O jogo será transmitido para todo Brasil pelo canal Sportv e por streaming pela LNFTV (NSports).