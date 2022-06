Com “golpe repetido”, homem engana funcionários de dois postos e farmácia e leva mais de R$ 1 mil

Um homem convenceu, só na conversa, funcionários de dois postos de combustíveis e de uma farmácia, em Campo Mourão e entregar a ele certa quantia em dinheiro. Com isso, ele tirou mais de R$ 1 mil dos estabelecimentos.

Nos três locais ele usou a mesma tática, dizendo que já havia conversado com o proprietário ou gerente da empresa para receber o dinheiro. As ocorrências foram registradas na noite de sábado (18).

O primeiro caso ocorreu por volta das 19h15, quando ele chegou ao caixa de um posto de gasolina e disse para a atendente que já teria conversado com a dona do posto sobre um dinheiro que ele iria pegar no estabelecimento.

A funcionária disse que o rapaz foi muito persuasivo e ela acabou acreditando, repassando a ele a quantia de R$ 580,00. Logo depois percebeu que havia caído em um golpe.

Já por volta das 21h, a Polícia Militar foi acionada para comparecer em uma farmácia, também na área central. No local, a responsável pelo caixa relatou a mesma situação. Acreditando que o rapaz já teria falado com o gerente, ela entregou a ele, R$ 300,00 do caixa.

Na sequência, outro funcionário de um posto de combustíveis, também na região central, entrou em contato com a PM para relatar fato semelhante. No local, o atendente do caixa disse que um rapaz chegou ao local e disse que já havia conversado com o gerente do posto sobre um dinheiro que seria repassado a ele.

Convencido de que tudo já estava acertado com patrão, o funcionário repassou R$ 250,00 ao estelionatário. Todas as vítimas informaram as mesmas características do estelionatário e a PM os orientou sobre os procedimentos a serem tomados.