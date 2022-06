Atletas mourãoenses do Sub-20 no pódio do Campeonato Paulista de Atletismo

Três atletas da equipe sub-20 de Atletismo de Campo Mourão conquistaram medalhas no Campeonato Paulista – Loterias Caixa, disputado no fim de semana no Centro Olímpico de São Paulo. Gabrielly Cristina dos Santos ficou em 1° nos 10 mil metros marcha atlética; Vitor Oliveira de Souza, em 2° no arremesso do peso e Marya Izabella Botega Netto, em 3° no lançamento do disco.

A competição terminou com uma das mais tradicionais provas do Atletismo, a Marcha Atlética. E no feminino, a vitória de Gabrielly Cristina, com tempo de 53.32.32, mereceu destaque na mídia que fez cobertura do evento.

