Com CNH vencida, motorista bebe, faz disparos e acaba preso na região

A Polícia Militar prendeu um homem na cidade de Corumbataí do Sul, por volta das 20h de ontem, após ele beber, sair dirigindo e efetuar diversos disparos de arma de fogo em algumas placas instaladas na entrada da cidade. No carro dele, um GM/Astra, os policiais apreenderam um revólver calibre 22, com dois cartuchos intactos e cinco deflagrados.

A equipe da PM recebeu denúncia de que um homem estaria atirando em placas e iniciou diligências pela cidade. Não demorou e a equipe abordou o veículo, ocupada por três pessoas.

No porta-luvas os policiais localizaram o revólver e o motorista assumiu que a arma lhe pertencia e que havia efetuado disparos. Como apresentava sinais de embriaguez, ele foi submetido ao teste do bafômetro que confirmou que o mesmo havia ingerido bebida alcoólica.

A PM ainda constatou que sua carteira de habilitação estava vencida há mais de um mês. O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Barbosa Ferraz para responder pelas infrações.