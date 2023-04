Três homens são feridos com estilete durante desentendimento na cidade de Roncador

Três pessoas acabaram feridas com golpes de estilete durante um desentendimento ocorrido na madrugada desse domingo, 16, na rua Padre Benedito Melnik (Vila Penga), na cidade de Roncador. A confusão teria envolvido um grupo de amigos.

Após uma discussão entre dois rapazes, um deles feriu o outro com um estilete. O pai da vítima, na tentativa de proteger o filho também foi ferido nas costas, ficando com parte da navalha cravada no corpo.

O agressor ainda teria ferido outro rapaz que chegou para intervir na confusão. O homem ficou ferido no rosto. Devido a gravidade dos ferimentos, a vítima ferida nas costas precisou ser transferida para um hospital de Campo Mourão.

Os outros dois feridos receberam atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros Comunitário e foram encaminhados ao hospital municipal de Roncador. O agressor está foragido.