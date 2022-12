CM registra mais um homicídio, o segundo na noite desse sábado

Mais um homicídio foi registrado na noite desse sábado em Campo Mourão. Jhonny de Moraes, 26 anos, foi assassinado a tiros, poucas horas após um outro rapaz também ser morto por dois homens em uma motocicleta, próximo à Associação dos Agrônomos.

O segundo crime foi registrado no jardim Maria Barleta. Segundo as informações, Moraes havia acabado de estacionar o veículo em frente à sua residência, quando foi surpreendido pelo atirador que se aproximou a pé a disparou contra a cabeça da vítima.

Ferido, ele morreu no local e o criminoso fugiu para uma área de mata próxima. Equipes da Polícia Militar, Civil e Cientifica estiveram no local para fazer o levantamento da ocorrência e iniciar o trabalho de investigação. O autor do crime está foragido e o corpo foi encaminhado ao IML para exame de autópsia.