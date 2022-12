Oscarasvelho e Grand Class na abertura da Mostra Cultural, na segunda-feira

O projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022” ganha uma atração a mais, a partir desta segunda-feira (19/12), com a realização da tradicional Mostra Cultural no palco montado na praça da Catedral de São José. A abertura será com a banda musical “Oscarasvelho” e a apresentação da Grand Class Estúdio de Dança.

A programação da Mostra Cultural vai se estender até a próxima sexta-feira (dia 23), com duas ou três apresentações por noite, sempre a partir das 20 horas. Além das atrações da Mostra Cultural, artistas performáticos da Associação Sou Arte estarão interagindo com os espectadores na ambientação da praça São José, com um momento especial no “Quintal do Noel”, espaço destinado ao Papai Noel.

ESTREIA

A abertura da Mostra Cultural/2022 será com a banda Oscarasvelho, que é um dos mais recentes grupos musicais criados em Campo Mourão. Surgiu no início deste ano, reunindo músicos com mais de 25 anos de experiência e que atuaram em bandas locais que marcaram época na cidade e na região.

É formada por Marco Baduy (ex THC e Sapatos Elétricos), Leandro Maioli (ex THC e Sapatos Elétricos) e Fernando Seminguem (ex Rewolt e The Face). Tem como proposta levar ao público o melhor do rock clássico – nacional, internacional e autoral – fazendo uma verdadeira viagem aos anos 70, 80 e 90.

A banda nasceu de uma ideia surgida entre tio e sobrinho (Leandro e Marco), que estava guardada na gaveta há tempos. Oscarasvelho Banda atua em bares e eventos particulares de Campo Mourão e da região, com um repertório que inclui o melhor do rock nacional, com hits de Titãs, Roberto Carlos, Tim Maia, Plebe Rud, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Celso Blues Boy, Ira, entre outros.

Já a apresentação do Grand Class Estúdio de Dança, segunda atração da programação do primeiro dia da Mostra Cultural, começa às 21 horas. Inaugurado em janeiro de 2016, o Grand Class Estúdio de Dança não apenas oferta cursos de ballet clássico e jazz, além de workshops, mas também tem representado Campo Mourão e região em renomados festivais e mostras de dança do Paraná e estados vizinhos. E foram muitos os prêmios conquistados ao longo dos últimos sete anos.

Desde o primeiro ano de atuação, participa do Festival de Dança de Joinville (Santa Catarina), apontado com um dos principais do país. Neste ano participou com quatro coreografias. Também tem representado Campo Mourão na Mostra Paranaense de Dança e em outros eventos similares realizados em várias cidades.

O Grand Class Estúdio de Dança conquistou, em 2017, o primeiro lugar no Festival de Dança de Loanda, com a coreografia Acasos e Destinos (jazz). No mesmo evento ficou em segundo lugar com a coreografia Novos Olhares (ballet clássico). No Festival de Dança de Cascavel, em 2019, ficou em segundo lugar com a coreografia “Por um instante” (Jazz) e em terceiro lugar com a coreografia “Playground” (danças urbanas).

No One Jazz (Londrina/2022) ficou em segundo lugar com a coreografia “Enquanto sinto” e em terceiro lugar com a coreografia “Uma forma de me encontrar”. Já no Prêmio Ressignifica dança (Maringá 2022), o grupo conquistou o terceiro lugar com a coreografia “Ruptura”. Este ano, no Palco Eden, ficou em primeiro lugar com a coreografia “Sonho de uma estrela”.

Denise Reis Pereira e Samantha de Andrade Rodrigues estão à frente da Grand Class Estúdio de Dança.

CIDADE NATAL

Desenvolvido através de recursos captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal 2022” é uma realização do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura. A execução está a cargo da Associação Sou Arte.

Esta quinta edição do projeto tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Colacril, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Integrado e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).