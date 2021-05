CM e cidades da região recebem efetivo da operação Pronta Resposta IV

Campo Mourão e cidades atendidas pelo 11º Batalhão de Polícia Militar recebem nesta segunda-feira (24) algumas equipes da Polícia de Choque da PM atuantes pela Operação Pronta Resposta IV. As equipes se apresentam hoje em Campo Mourão para iniciar o reforço de policiamento na região.

O lançamento será realizado em Campo Mourão, às 18h desta segunda-feira, na Praça São José. O suporte às equipes de área será com a intensificação do patrulhamento, bloqueios e abordagens policiais com o objetivo de prender criminosos e aprender armas e drogas.

A operação Pronta Resposta foi criada em 2020 e está na sua quarta edição. Esta etapa da operação foi lançada na última terça-feira (18), na cidade de Cascavel e contou com a participação do subcomandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Rui Noé Barroso Torres.

A Operação Pronta Resposta é composta por policiais militares atuantes no serviço ostensivo preparados para prestar rápido atendimento em ocorrências de maior risco, como assaltos a agências bancárias e explosão de caixas eletrônicos, roubos e outros crimes graves.

“Com este tipo de operação contamos com um reforço policial de unidades especializadas da Polícia Militar de modo a intensificar o policiamento ostensivo em todas as regiões do Estado para complementar o policiamento já existente, assim como ações de abordagem, bloqueios de vias, entre outras que contribuem para a redução da criminalidade”, disse o coronel. As ações têm foco nas regiões com maior índice criminal, de acordo com a análise da Corporação.

Comunicação Social 11º BPM/Com informações da SISCOM/PMPR