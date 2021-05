Procon e IPEM encontram irregularidades em postos de combustíveis de Campo Mourão

A convite do Procon de Campo Mourão, o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná – IPEM -, esteve na cidade. Juntos, os dois órgãos fizeram uma operação conjunta na semana passada para fiscalizar os postos de combustíveis no que diz respeito à quantidade oferecida e entregue aos consumidores, bem como a segurança da população em relação ao manuseio do combustível.

“Para se ter ideia, teve postos de combustíveis que tinham sérios vazamentos e com isso poderiam pegar fogo a qualquer momento, colocando em risco a integridade física e a própria vida dos consumidores e funcionários. Isso é um descaso e tem que ser punido”, disse Sidnei Jardim, Secretário Executivo do Procon de Campo Mourão.

Nesta operação, praticamente quase todos os postos foram visitados, com um total de 150 bombas fiscalizadas, e o resultado final foi que diversas bombas foram reprovadas por irregularidades e por erros mecânicos.

Diante disso, essas bombas foram interditadas, sendo proibida a sua utilização. Já os postos foram notificados para regularizar os problemas. O IPEM, como órgão delegado do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), tem em sua atribuição fazer a fiscalização da quantidade oferecida e entregue ao consumidor e as condições que os instrumentos se encontram (questões de segurança).

“O Procon de Campo Mourão agradece ao trabalho do IPEM-PR, que prontamente atendeu nosso pedido e realizou esta grande operação. E reforça que fiscalizações em diferentes segmentos vão acontecer daqui para frente, para garantir que os consumidores não sejam lesados em seus direitos”, conclui Sidnei Jardim.