Motorista invade preferencial e provoca acidente com motociclista

Um acidente envolvendo um Fiat Uno e uma moto Honda Biz causou danos materiais e ferimentos leves na passageira do automóvel e no condutor da motocicleta, ambos de 18 anos.

O acidente ocorreu neste sábado, 17, na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Interventor Manoel Ribas, no centro de Campo Mourão. O motorista do veiculo seguia pela rua e não parou na avenida.

Ele ainda tentou evitar o choque com o motociclista e acabou batendo em um poste. O rapaz que conduzia a Honda Biz bateu na porta do passageiro. O Siate foi acionado, prestou atendimento a ele, mas o rapaz recusou encaminhamento ao hospital.

A jovem que estava acompanhada do motorista do Fiat Uno sofreu alguns cortes com estilhaços de vidros, mas também recusou atendimento. O motorista do automóvel não se feriu.