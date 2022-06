Celular é rastreado e recuperado pela vítima

Uma mulher conseguiu recuperar seu celular após o marido receber em seu aparelho quatro comprovantes de pagamentos feitos via pix. No celular furtado estava instalado um aplicativo de banco com a conta de titularidade de seu companheiro.

Diante do recebimento dos comprovantes, o casal conseguiu monitorar a localização do aparelho furtado, e localizaram o criminoso em um bar na avenida John Kennedy, região do Lar Paraná.

Ao perceber que havia alguém estava com o aparelho naquele bar, a vítima acionou o dispositivo para que o celular furtado tocasse. Por meio do toque emitido eles identificaram a pessoa e acionaram a Polícia Militar.

Os policiais verificaram que o suspeito, além de estar com o celular furtado, também mantinha um mandado de prisão em aberto. Segundo as vítimas, foram realizados quatro pagamentos que chegaram a R$ 3,000,00 no total.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.