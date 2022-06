Golpista faz mais uma vítima e negocia carro que não é dele

Em mais um golpe envolvendo veículo anunciado para venda na plataforma OLX, vendedor e comprador acabaram sendo enganados por um estelionatário. O interessado na compra de um Fiat Uno procurou a Polícia Militar e informou que há cerca de três dias estava negociando o veículo na plataforma OLX.

O intermediador seria um homem, o qual teria informado que o veículo seria de propriedade de seu cunhado, e que o motivo da venda seria por questões familiares.

Nesta quarta-feira, o interessado na compra encontrou-se com o dono do carro para fazer o pagamento e pegar o veículo, porém ao efetuar o pagamento via PIX, no valor de R$ 11.000,00 e tentar depositar o restante do valor, cerca de R$ 10.000,00, percebeu que se tratava de um golpe.

Isso porque o vendedor presente no local informou que o valor pago não havia entrado na sua conta. Para o vendedor do veículo, o intermediador falou que colocaria o automóvel na negociação de terrenos e passaria por um valor maior que de mercado, e que quando se encontrasse com o possível comprador não deveria falar sobre valores. Devido a isso, ambos foram encaminhados para a 16ª SDP para averiguações sobre o fato.