Casal que morou em Engenheiro Beltrão é encontrado morto em Guarapuava

Após supostamente matar a mulher a facadas, o companheiro dela tirou a própria vida, por enforcamento, na cidade de Guarapuava. O casal, identificado por Paulo Henrique Sartorelli, 33 anos, e Jenniffer Carla Sartorelli, 25, morou até pouco tempo no distrito de Sertãozinho, em Engenheiro Beltrão

Os corpos foram encontrados no apartamento de um conjunto residencial no bairro Cidades do Lagos, em Guarapuava. O casal estava em processo de separação, mas Paulo não aceitava o rompimento.

O corpo dele foi localizado entre a cozinha e a porta da varanda e, no quarto, estava o corpo de Jeniffer. Os dois trabalhavam de vigilantes no Shopping Cidade dos Lagos. Uma criança de 7 anos que estaria no local do crime foi encaminhada ao pai biológico.

A polícia trabalha com a hipótese de que homem tenha matado a mulher e tirado a própria vida logo após. Os dois corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava. Segundo informações, familiares de Jennifer ainda residem em Sertãozinho.

Com informações: Jornal Enfoque Regional