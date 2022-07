Rocam recupera veículo furtado

A equipe da Rocam recuperou na noite desse domingo, um veículo GM/Corsa que havia sido furtado há poucas horas nas proximidades do Colégio Unidade Polo, em Campo Mourão.

A equipe policial que faz patrulhamento com motos foi informada de que um veículo com as mesmas características havia sido abandonado no conjunto Fortunato Perdoncini e, ao chegar ao local constataram trata-se do mesmo automóvel furtado um pouco antes.

O veículo foi encaminhado para o pátio da delegacia para ser entregue ao proprietário. O autor do furto está foragido.