Casal que fazia parte de “Quadrilha do Chopp” é preso em flagrante em CM

A Polícia Civil desbaratou nessa terça-feira, 13, uma quadrilha que vinha praticando furtos a empresas que servem chopp em Campo Mourão. A ação criminosa ocorria da seguinte forma.

Se passando por clientes, eles alugavam os serviços da choperia e quando a empresa fazia a entrega das chopeiras e barris da bebida em um determinado endereço, um veículo chegava e levava o kit completo, inclusive os cilindros de oxigênio.

No dia marcado para a empresa fazer o recolhimento não encontrava mais nada. As mercadorias furtadas eram colocadas à venda em redes sociais pela “Quadrilha do Chopp”. A Polícia Civil foi comunicada e iniciou as investigções.

Ao ser procurada novamente para o serviço, a empresa foi orientada a colocar rastreador nas máquinas e a Polícia Civil montou campana no endereço que recebeu o material.

Logo após a entrega, um veículo VW/Gol, com placas de Barbosa Ferraz chegou ao local e um casal recolheu todos os kits de chopp. Os policiais deram voz de prisão ao casal que foi encaminhado para a delegacia.

O veículo estava com as placas adulteradas por fita isolante. A Polícia Civil investiga a participação de mais pessoas na quadrilha.