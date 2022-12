Após libertar refém, homem tenta suicídio e operação da PM encerra depois de 14 horas, em Ubiratã

Chegou ao fim pouco depois das 23h desta terça-feira, 13, o seqüestro de uma mulher que permaneceu por mais de 12 horas, mantida refém de seu genro, em Ubiratã. O fato ocorreu no distrito de Yolanda.

A casa foi cercada por policiais durante o dia todo. A Equipe de Negociação do Batalhão de Operações Especiais veio de Curitiba para auxiliar nas ações. No início da noite, o homem libertou a mulher, mas permaneceu trancado na casa e com móveis atrás da porta para impedir o acesso dos policiais.

As equipes se mantiveram a postos tentando convencê-lo a sair. Foi assim até por volta das 23h10 – 14 horas após o início do sequestro -, quando ele tentou suicídio cravando a faca no peito.

Os policiais invadiram o local e o homem foi atendido pelo Samu. Consciente, ele foi encaminhado para um hospital de Ubiratã. A mulher não se feriu na ação.