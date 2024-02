Casal embriagado briga na rua, ameaça policiais, e acaba detido

Um casal foi detido por volta das 20h de ontem, em Campo Mourão, após entrar em vias de fato, na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua Miguel Luiz Pereira. Os dois haviam bebido e cada um estava com um carro.

A mulher, de 27 anos, teria saído dirigindo um GM/Corsa, em perseguição ao companheiro que estava com uma picape Fiat Strada. Ao chegarem ao endereço já citado, ela disse que o marido cruzou o canteiro central, e foi de encontro com ao seu veículo. Para não bater, ela disse que foi obrigada a parar o veículo atravessado na via.

A Polícia Militar foi comunicada por populares de que no local havia ocorrido um acidente, inclusive com disparos de arma de fogo. Quando a equipe chegou encontrou o casal visivelmente embriagado e brigando no meio da rua. Duas crianças, filhas do casal, também estavam no local e choravam.

Os policiais tiveram dificuldade para separar os dois. O homem, de 31 anos, extremamente exaltado, ainda ameaçava matar os militares. A mulher também empurrou e proferiu ofensas os policiais.

Foi realizada busca nos veículos, mas nenhuma arma de fogo foi encontrada. Diversas latas de cerveja foram localizadas em ambos os veículos. Além disso, a Strada estava sem o número de chassi. Pelo sistema de checagem, a equipe verificou que o número do chassi que consta no vidro, resultava em outra Fiat/Strada, de mesma propriedade do veículo abordado.

A equipe então encaminhou os dois até a delegacia onde foram autuados pelo crime de embriaguez, vias de fato, dano, adulteração de sinal identificador, desobediência, desacato e resistência.

Mais calmos, na delegacia, o rapaz relatou que a briga ocorreu por conta das crianças. A mulher foi levada para a UPA para realizar exame, devido a mesma se queixar de dores no braço. As duas crianças foram entregues para uma tia. Exame etilométrico confirmou que a mulher havia bebido. Já o homem recusou fazer o teste.