Jovem é preso após envolver-se em acidente com moto furtada

Ao atender um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas, na tarde deste domingo, 18, a Polícia Militar constatou que um dos veículos tinha alerta de furto. O condutor, de 20 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

O acidente ocorreu na rua São José, esquina com a rua Vani Borges de Macedo, no jardim Cidade Alta II. A moto pilotada pelo rapaz, uma Honda Titan 125cc, seguia pela rua São José, um pouco à frente de uma Honda Biz, conduzida por uma jovem. Na garupa estava outra mulher.

A colisão ocorreu no momento em que o condutor da Honda Titan fez uma conversão para acessar outra rua. Com o impacto, os três caíram e as duas jovens receberam atendimento do Samu. Elas foram internadas na Santa Casa.

A Polícia Militar também esteve no local e ao checar a placa da moto, constatou que a mesma tinha registro de furto. O jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, juntamente com o veículo.