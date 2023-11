Casal é raptado em Peabiru e Polícia Civil inicia investigação

Um casal foi raptado na cidade de Peabiru, na terça-feira, 31, e até o momento a polícia não tem nenhuma pista. O casal, identificado por Rayelle Priscila Rocha de Mattos, 26, e Samuel Marquiole, 34 anos, teria sido levado à força de casa por homens armados que estavam em dois carros.

Dois filhos do casal, um menino de 4 anos e uma menina de 8, foram deixados na casa do avô paterno. Há informações de que os criminosos passaram em um banco com a mulher, mas não se sabe se houve saque de sua conta.

Parentes ligaram e Rayelle atendeu duas vezes, mas a ligação caiu e após isso o telefone apenas chamava.

A Polícia Civil acionou o Grupamento Tigre, de Curitiba, especializado em rapto, mas até o momento nenhuma pista do casal foi encontrada.

Nenhuma hipótese é descartada pela polícia, principalmente porque o rapaz tem passagem criminal, segundo a delegada da 52ª Regional de Polícia Civil de Peabiru, Karoliny Neves Marques.