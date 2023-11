CM/Futsal espera bom público para abertura da semifinal do Paranaense contra o Chopinzinho

O Campo Mourão Futsal faz neste sábado, 04, o último treino da semana visando o primeiro duelo contra o Chopinzinho, pela semifinal do Paranaense Série Ouro, que será realizada no domingo, 05, às 11 horas da manhã na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão (Centro-Oeste do Estado).

Embalado por bons resultados nos últimos sete jogos da competição (cinco vitórias e dois empates), o Carneirão quer manter a boa fase e abrir vantagem diante do adversário, que é o atual campeão e fará a segunda partida em casa. Se vencer, Campo Mourão joga por um empate na partida de retorno, para garantir vaga na final e enfrentar Cascavel ou Pato Branco, que fazem a outra semifinal. Em 2021 o tricolor mourãoense foi vice-campeão do Estado, quando enfrentou o Cascavel na final.

É boa a procura por ingressos, que estão à venda no site do Campo Mourão, com o Renan pelo WhatsApp 44 9 9830 1930 ou na portaria do ginásio no domingo, a partir das 10h00 da manhã.

Foto: Renan Santos