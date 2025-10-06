Casal é preso pela PRF transportando maconha DRY

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 14 quilos de maconha DRY, também conhecida como maconha Gourmet. A apreensão ocorreu na tarde desse domingo (5), na rodovia BR-369, em Campo Mourão.

A droga estava escondida dentro do tanque de combustível de um automóvel, que foi abordado por policiais do Núcleo de Operações Especiais de Fronteira (NOE-Fron) da PRF. A substância estava acondicionada dentro de potes plásticos, protegidos por bexigas.

No carro viajava um casal de namorados, morador de Marília/SP, que retornava de Foz do Iguaçu. O entorpecente foi adquirido no Paraguai e seria levado para a cidade paulista.

Chamada de “Maconha dos Playboys”, devido ao alto valor comercial, a Dry ou Gourmet é produzida em laboratório, a partir do haxixe. A droga tem elevado teor de THC (Tetrahidrocanabinol – principal composto psicoativo da maconha).