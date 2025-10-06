Prefeitura de Campo Mourão abre processo seletivo para contratação de estagiários

A Prefeitura de Campo Mourão abriu processo seletivo para a contratação de estagiários em diferentes áreas de formação. As inscrições estarão abertas de 3 a 28 de outubro de 2025 e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site do CIEE/PR: www.cieepr.org.br.

Ao todo são 35 vagas mais cadastro reserva destinados a estudantes de nível médio, técnico e superior, abrangendo cursos como Técnico em Administração, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Magistério – Formação de Docentes, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Marketing/Comunicação, Pedagogia, Serviço Social e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.

A bolsa-estágio será de R$ 675,75 mensais, com carga horária de 20 horas semanais, para estudantes de nível médio e técnico. Já para acadêmicos de nível superior, a bolsa será de R$ 1.073,24 mensais, com carga horária de 30 horas semanais. Em ambos os casos, os estagiários receberão ainda auxílio-transporte de R$ 112,41.

A prova objetiva de seleção será aplicada na data provável de 7 de novembro de 2025. Mais informações estão publicadas no Órgão Oficial do Município 3254, disponível em: https://campomourao.atende.net/diariooficial/edicao