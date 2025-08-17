Veículo furtado é localizado abandonado em Luiziana

A Polícia Militar localizou na noite desse sábado um veículo GM/Monza com registro de furto, que estava abandonado em via pública há cerca de cinco dias, na cidade de Luiziana.

A equipe recebeu a denúncia de que o automóvel permanecia estacionado sem que ninguém soubesse a quem pertencia. Em consulta à placa repassada, inicialmente não havia indicativo de furto ou roubo. Porém, ao checar os números do chassi nos vidros e posteriormente no interior do carro — que não estava trancado — os policiais constataram divergências em relação à placa.

Foi verificado então que se tratava de um Monza com queixa de furto, mas utilizando placas diferentes da original. Após contato com o COPOM, a equipe acionou um guincho em Campo Mourão e encaminhou o veículo à 16ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis.