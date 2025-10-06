Casal é levado à delegacia após briga com faca em Campo Mourão

A Polícia Militar foi acionada no início da noite deste domingo, 5, para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Vila Guarujá, em Campo Mourão.

A ligação foi feita por um homem de 36 anos, que relatou ter sido ameaçado com uma faca pela companheira, de 44 anos. Ele disse que conseguiu desarmá-la ao empurrá-la contra a parede e retirar o objeto de suas mãos.

No local, os policiais encontraram o casal e apreenderam a faca, de metal preto, com lâmina de aproximadamente 20 centímetros. A mulher contou outra versão: disse que os dois haviam participado de uma confraternização familiar e, após beberem, começaram a discutir no caminho de volta para casa. Durante a discussão, afirmou ter dado um tapa no rosto do marido e que, já na residência, pegou a faca apenas para questioná-lo.

A filha do casal, de 14 anos, teria retirado a faca da mãe. Ainda conforme a mulher, o marido reagiu desferindo um soco em sua cabeça. Diante da situação, ambos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.