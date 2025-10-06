Apontado como um dos maiores eventos de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo do Paraná, a nona edição do Empreende Week começa nesta segunda-feira (6/10), em Campo Mourão. Toda a programação é gratuita e estende-se até quinta-feira, no Mourão Garden Eventos (na saída para Maringá).

A abertura oficial está marcada para às 19h30min. Os participantes serão recepcionados a partir das 19 horas pelo coral da UTFPR. Para às 20 horas está marcada a palestra com Rafael Wisch (CEO da Greenn), que vai falar sobre “Do interior para o Mundo – Uma História de Coragem e Inovação”. No palco cultural será realizado ainda o Show da Física Mágica (das 19 às 19h20min), enquanto na unidade móvel de Cultura do Sesi vai se apresentar o Coral da Casa da Música (a partir das 20 horas).

A estrutura montada para receber os visitantes dispõe ainda de espaço de alimentação, lazer e networking.

PROGRAMAÇÃO

Nesta terça, quarta e quinta-feira, a programação vai se estender pela manhã, tarde e noite. A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória e os organizadores estão solicitando aos participantes a doação de um item de higiene pessoal.

As inscrições continuam abertas e devem ser feitas pela internet (https://www.sympla.com.br/ evento/empreende-week-2025/ 2897737.

A programação pode ser consultada no site https://empreendeweek.com.br/. Serão mais de 50 atividades voltadas a públicos de idades e interesses variados, muitas delas inéditas no evento.

Mais de 60 instituições estão mobilizadas na realização do evento que tem à frente o Sebrae, Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Fundação Educere, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos (Sindimetal/Campo Mourão) e a UTFPR. A iniciativa é do Ecossistema de Inovação de Campo Mourão e do Sistema Regional de Inovação (SRI Centro Ocidental).

Como co-realizadores participam: Calvary Impact Hub, Idea5, Sicredi, Centro Universitário Integrado, Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec), Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (Ipplan), Unespar) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam).