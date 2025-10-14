Casal é ferido a facadas pelo ex-companheiro da mulher na região

Um casal foi ferido a facadas na noite dessa segunda-feira, 13, em Campina da Lagoa, pelo ex-companheiro da mulher. A Polícia Militar foi acionada pelo hospital municipal após o homem procurar atendimento no local com ferimentos nas regiões da mão e da coxa esquerda.

A vítima relatou que havia acabado de deixar a companheira em frente à casa dela e estacionava seu veículo, quando um carro branco e uma motocicleta se aproximaram. O condutor da moto abriu a porta do motorista e o feriu com dois golpes de faca.

Na tentativa de impedir a agressão, a mulher também sofreu um corte na mão. O casal conseguiu fugir, mas foi perseguido pelo agressor, que ainda danificou o veículo, quebrando a maçaneta e amassando a parte traseira.

A mulher declarou à Polícia Militar que o autor seria seu ex-companheiro, contra quem há uma medida protetiva de urgência em vigor. Ela afirmou ainda que vem sendo ameaçada e importunada nos últimos dias.

O homem ferido após receber os primeiros socorros foi encaminhado ao hospital de Campo Mourão devido à suspeita de lesão arterial na coxa, enquanto a mulher recebeu atendimento por corte superficial. Os envolvidos na agressão estão foragidos.

A polícia registrou fotos dos ferimentos e dos danos ao veículo, que foram anexadas ao boletim de ocorrência e o caso será repassado a Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Portalovale