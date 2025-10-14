Mostra Paralela do 22º Fetacam começa nesta terça-feira com espetáculos que valorizam talentos mourãoenses

O segundo dia do 22º Festival de Teatro de Campo Mourão (Fetacam), nesta terça-feira (14), marca a abertura da Mostra Paralela. Realizado pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento consolida a cidade como um dos mais importantes palcos nacionais das artes cênicas, reunindo artistas locais e de diversas regiões do país em uma celebração da diversidade de estilos e expressões teatrais.

A programação do festival contempla 17 apresentações, divididas entre 6 espetáculos nacionais, 4 produções mourãoenses e 2 atrações paranaenses, além de uma ampla agenda de ações formativas voltadas a artistas, estudantes e apreciadores do teatro.

A Mostra Paralela, que segue até sexta-feira (18), é um dos pilares do festival. Ela abre espaço para grupos e companhias de diferentes formações e trajetórias, com o objetivo de valorizar os talentos locais e promover o intercâmbio com artistas convidados, que compartilham experiências e emoções com o público.

Programação de estreia da Mostra Paralela

Às 14h, no Teatro Municipal, o grupo Cia Ephêmeros de Artes Cênicas, de Campo Mourão, apresenta “O Sonho de Aurora”. Com autoria e direção de Rick Bueno, o espetáculo lúdico conduz o público a um mundo encantado, onde a pequena Aurora enfrenta seus medos e descobre o poder de ser a heroína de sua própria história. A peça terá uma segunda sessão na quarta-feira (15), às 20h, no mesmo local.

Às 20h, a Lona Cultural, na Casa da Cultura, recebe o espetáculo “Aqui é Colônia… Ali é Nação…”, do Núcleo Unespar de Teatro, também de Campo Mourão. Sob a direção de Carlos Soares, a montagem é uma comédia provocativa que reflete sobre o comportamento humano ao longo da história — do homem das cavernas à era moderna — explorando temas como poder, submissão e resistência.

MOSTRA ITINERANTE

Paralelamente, a Mostra Itinerante democratiza o acesso à cultura. Nesta terça-feira, às 18h30, a Praça Munhoz da Rocha (Praça do Fórum) será palco do espetáculo “Alevanta Boi”, da Cia Manipuladora de Formas Etc I Tal, de Navegantes (SC). A montagem, inspirada nas tradições do bumba meu boi, boi de mamão e boi-bumbá, combina humor, música e cultura popular em uma apresentação ao ar livre.

Com espetáculos distribuídos pelo Teatro Municipal, Casa da Cultura, Lona Cultural, praças e escolas municipais, o 22º FETACAM segue com uma intensa programação até o dia 26 de outubro, sempre com entrada gratuita. O festival contará ainda com a Mostra Oficial (de 21 a 25/10) e as Ações Formativas (de 18 a 26/10).

Programação completa: https://campomourao.atende.net/subportal/fundacao-cultural-campo-mourao/pagina/22-festival-de-teatro-de-campo-mourao