Casal briga e filha de quatro anos acaba ferida

Uma briga de casal terminou com a filha dos dois, ferida, em Campo Mourão. Foi por volta das 18h30 de sábado, quando policiais militares compareceram no Hospital Pronto Socorro para atender uma ocorrência de lesão corporal.

No local a equipe foi informada que havia dado entrada no hospital uma criança de 4 anos com ferimento na cabeça, a qual foi levada pelo pai para receber atendimento.

O pai da criança relatou que teve uma discussão com a esposa e em determinado momento ela teria pegado um copo e arremessado na direção dele, porém atingiu a menina. Ao ver que a criança tinha sido ferida, o pai a pegou e levou ao hospital. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanhou o caso.

Diante dos fatos, os policiais militares deslocaram até a residência do casal, no conjunto Fortunato Perdoncini. Em contato com a mulher, ela confirmou a versão dada pelo marido.

A mulher também disse que sofreu violência psicológica e por isso teve a iniciativa de arremessar um copo contra o companheiro. Na casa também estava o outro filho, de 2 anos, que foi levado pela conselheira e entregue aos cuidados da avó paterna. A mãe das crianças foi encaminhada até a delegacia de Polícia Civil.

O pai foi liberado e se comprometeu a comparecer posteriormente no Conselho Tutelar para receber as devidas orientações.