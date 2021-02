Secretaria da Educação retorna ao horário normal de expediente

A Secretaria Municipal da Educação do Município de Campo Mourão retomou nesta segunda-feira o seu horário normal de expediente, das 8 horas às 11h30 (manhã) e das 13h30 às 17 horas (tarde). As unidades de ensino (escolas municipais e centros municipais de educação infantil) voltam a funcionar também em horário normal.

Os servidores da área da educação estão retornando das férias coletivas nesta segunda-feira, e os professores retornam na quarta-feira, dia 3. As aulas do ano letivo do ano de 2021, iniciam no dia 10, nos formatos híbrido (presenciais e remotas), onde a comunidade escolar irá ser consultada sobre essa proposta, por meio de um questionário enviado aos responsáveis.