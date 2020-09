Homem é preso pela PM com vários objetos furtados

Um homem de 37 anos, foi preso pela Polícia Militar, com diversos produtos de furto, na tarde desta segunda-feira. A prisão ocorreu na rua Sabrina Deitos, no conjunto José Richa, em Campo Mourão.

A PM foi informada de que ladrões estariam no interior de uma casa, na rua Alcides Hauage, praticando furto. Enquanto uma equipe policial se deslocava ao local, o suposto suspeito saiu da residência, mas foi perseguido à distância por um morador do bairro.

Com base nas informações, os policiais fizeram a abordagem do suspeito no interior de um veículo Peugeot, sem uma das rodas dianteira. Como havia denúncia da participação de outro homem no furto, os policiais seguiram em diligências, e quando retornaram ao local, avistaram um rapaz fazendo a troca do pneu do veículo.

O homem, no entanto, conseguiu escapar da abordagem e não foi localizado. Com o ladrão preso, os policiais apreenderam produtos eletrônicos, joias, bijuterias, além de outros produtos. O dono das mercadorias, segundo as informações, estaria em São Paulo. O imóvel arrombando pelos criminosos seria um depósito usado por ele para guardar as mercadorias.