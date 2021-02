Casa é destruída por fogo no Lar Paraná

Uma residência de madeira, desabitada, foi completamente consumida pelo fogo, por volta das 6h desta sexta-feira, em Campo Mourão, em uma suposta ação criminosa. O fato ocorreu na rua Akibono, próximo da igreja Nossa Senhora do Caravágio, no Lar Paraná.

O Corpo de Bombeiros se deslocou ao local com dois caminhões, mas o imóvel de aproximadamente 35 metros quadrados já estava tomado pelas chamas. “Restou apagar as chamas, resfriar o muro de uma casa vizinha e fazer o rescaldo”, disse o sargento De Souza, do Corpo de Bombeiros.

O proprietário do imóvel suspeita que o fogo foi ateado de forma criminosa por usuários de drogas e de álcool, que costumavam frequentar o local. Recentemente ele havia avisado que ia fechar o terreno para impedir o acesso dessas pessoas, o que pode ter gerado o ato de represália.

Como não havia energia elétrica na residência, a possibilidade de curto-circuito foi descartada, reforçando a hipótese de incêndio criminoso.