Casa é alvejada por diversos tiros de pistola em Campo Mourão

Uma residência foi alvo de diversos disparos de arma de fogo no início da manhã dessa terça-feira, 16, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada na rua Olívio Salvadori, no conjunto Fortunato Perdoncini.

Os tiros, de pistola 9mm, foram efetuados pelo garupa de uma motocicleta que passou em frente ao imóvel. Havia pessoas no interior da casa, mas ninguém foi ferido.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou pelo menos 16 cápsulas de pistola 9mm nos arredores da residência. Marcas tiros foram encontradas no muro. A Polícia Civil também esteve no local e vai investigar a autoria e motivação do atentado.