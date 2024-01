Motociclista morre em colisão com caminhão na BR-369

Um motociclista, de 27 anos, morreu vítima de um acidente na rodovia BR-369, no município de Juranda. A colisão com um caminhão Iveco/Tector, do Rio Grande do Sul, ocorreu por volta das 23h30 dessa segunda-feira, 15.

O rapaz transitava com sua motocicleta Honda CG/150, placa de Juranda, no sentido a Campo Mourão, quando ao cruzar a pista para acessar o distrito de Rio Verde, foi atingido pelo caminhão, que era dirigido por um homem de 42 anos.

O caminhão seguia no sentido Cascavel. Ao avistar a motocicleta, o condutor ainda freou e tentou desviar, mas o para-choque traseiro e a carroceria acabaram atingindo a moto e seu condutor. O rapaz morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou os procedimentos para apuração das circunstâncias do acidente e a Polícia Científica procedeu a pericia para liberação do corpo ao IML de Campo Mourão. O nome da vítima não divulgado.