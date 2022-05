Carros, motos e bicicletas são furtados nas últimas horas em CM

O setor policial de Campo Mourão foi movimentado nas últimas horas, com diversas ocorrências de furtos. A maioria envolveu furtos de carros, motos e bicicletas. Durante as ações, em situações distintas, foram levadas duas bicicletas, duas motocicletas e dois automóveis, mas um foi localizado.

O veículo GM/Monza foi furtado durante a madrugada, após o filho do proprietário chegar em casa. Nesta manhã, quando foram sair, perceberam que o carro havia sido levado.

Também ocorreram dois furtos de motos, sendo uma Honda/CG 160 Fan, de cor preta, que estava estacionada na frente da residência, do lado de dentro do quintal, porém não há portão no local.

A segunda, Yamaha/Factor YBR 125, foi levada da garagem, onde havia sido deixada com as chaves na ignição. Houve ainda dois furtos de bicicletas: uma estava sem cadeado e a outra, o proprietário havia deixado na casa de um amigo.

Em meio a tantos furtos, pelo menos uma boa notícia. Na rua Araruna, após receber a informação de que um Ford Verona havia sido furtado, a Polícia Militar iniciou diligências e localizou o veículo na rua Apolinário Staniszewski.

A vítima foi ao local e constatou que a bateria havia sido levada, além de todos os seus documentos pessoais e cartões de bancos que estavam no carro.