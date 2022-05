Ivana Mesquita de Andrade é “Empreendedora Destaque do PR”

Entre as empresárias paranaenses que no próximo dia 17 de junho, em Foz do Iguaçu, serão homenageadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac e a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná (Cmeg), está a mourãoense Ivana Mesquita da Silva de Andrade. A cerimônia vai acontecer no centro de eventos do Raphain Palace Hotel e as homenageadas vão receber o Troféu “Empreendedora Destaque do Paraná”.

Ivana Mesquita Andrade é sócia proprietária do Posto Macuco e do Café BR Mania, empreendimentos localizados na saída para Maringá (próximo ao viaduto do Anel Viário). Durante seis anos teve a loja da Carmen Steffens em Campo Mourão. Trata-se de uma empresa brasileira com 560 lojas distribuídas por 19 países. Antes, ao lado do marido, Theodoro Andrade Filho, atuou na administração do mais antigo empreendimento da família: o Posto Andrade (no trevo de acesso a região do Lar Paraná). No início deste ano, a empresa comemorou o 57º aniversário de fundação pelo patriarca da família Andrade, Theodoro Andrade. O Posto Andrade é o mais antigo de Campo Mourão com o mesmo proprietário.

A empresária de Campo Mourão que vai receber a honraria estadual nasceu na cidade de Nova Esperança (PR). É filha de Oswaldo Mesquita da Silva e Maria José Ferrari da Silva. Estudou no Instituto Estadual de Educação (de Maringá) e é formada em Pedagogia (pela Universidade Estadual de Maringá) e em Ciências Contábeis (pela UNIFAMA, de Maringá). Também possui pós-graduação em SBDG (Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo) e trabalhou na Direty – Distribuidora de Revistas (em Maringá) por 16 anos. Seu currículo destaca ainda a atuação em palestras motivacionais e organizacionais para os jornaleiros na região de Maringá. Sua primeira experiência empresarial foi na administração financeira do Posto Andrade, juntamente com seu marido, que atua na administração comercial.

Casada há 16 anos com o empresário Theodoro Andrade Filho, Ivana Mesquita Andrade tem 60 anos e dois filhos: Oswaldo Mesquita Simões (35 anos) e Evelise Mesquita Simões (32 anos).

QUESITOS

Na indicação e seleção das empresárias agraciadas com a honraria, a Fecomércio Paraná adota critérios estabelecidos no regulamento do evento. Entre eles estão: história pessoal e profissional de determinação e superação, estar atuando há pelo menos dois anos na atividade (de maneira formal ou informal), ter conquistado a credibilidade de seus clientes e fornecedores, formando uma marca própria; preocupação com a qualidade de seus produtos e serviços, bem como com o comprimento de prazos e com a qualidade no atendimento a fornecedores e clientes; ser reconhecida pela comunidade.

A Cmeg de Campo Mourão está organizando uma caravana de empresárias e lideranças locais para acompanhar a cerimônia em Foz do Iguaçu. As vagas para participar da caravana são limitadas e os interessados podem obter mais informações junto à empresa Rute Tur (44 99949 0410 ou 99714 9670). Ester de Abreu Piacentini é a presidente da Cmeg/Campo Mourão, entidade que tem o apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sindicam).

No evento deste ano, a honraria será concedida as indicadas pelas cerca de 20 unidades da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora (Cmeg) espalhadas pelo Paraná.