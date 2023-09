Carro roubado em São Paulo levava mais de 300 kg de drogas de Campo Mourão a Maringá

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru apreendeu por volta das 20h30 de ontem, um veículo Caoa-Chery/Tiggo5x com placas de Araras/SP, carregado com 310kg de maconha, durante uma fiscalização na PR-317, em frente ao posto rodoviário.

O motorista de iniciais J.G.L., 25 anos, disse que estava levando a droga de Campo Mourão para Maringá. Assim que abordaram o automóvel, os policiais sentiram um forte odor característico da maconha, o que levantou a suspeita do tráfico de drogas.

Durante a revista, foram localizados no interior do veículo, 501 tabletes de maconha envoltos em plásticos, pesando 310 quilos no total. Em consulta veicular os policiais verificaram que o carro havia sido roubado na cidade de Araras/SP, no dia e 7 de junho de 2023.

O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil em Campo Mourão para lavratura do flagrante, ficando à disposição da justiça. O veículo foi recolhido no depósito da Delegacia para as demais providências.