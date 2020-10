Carro roubado em CM é recuperado na Estrada Boiadeira

Um veículo Chevrolet/Cruze, foi tomado de assalto na tarde de ontem, na rua Prefeito Devete de Paula Xavier, no centro de Campo Mourão.

A vítima relatou que ao entrar no seu local de trabalho foi seguida por um homem, que logo na sequência, de posse de um revólver, deu voz de assalto e exigiu a chave do veículo. Além do carro, o ladrão roubou dois celulares.

Antes de fugir o bandido exigiu que algumas pessoas que estavam no local entrassem numa sala. Momentos depois a Polícia Militar recebeu a informação da vítima, que através do rastreio do celular verificou que o carro estaria em deslocamento pela Rodovia BR-487 (Estrada Boiadeira).

Equipes da região foram acionadas e conseguiram localizar o carro às margens da rodovia, em meio à vegetação, já nas proximidades de Tuneiras do Oeste. Nenhum suspeito foi localizado pela PM. O carro foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste.