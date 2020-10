Líder do grupo, CM/Futsal recebe o Foz nesta quinta

Para defender a liderança do grupo B o Campo Mourão Futsal volta a quadra nesta quinta-feira (01) contra o Foz do Iguaçu, a partir das 19h30 na Arena UTFPR, em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná). Será mais um confronto equilibrado entre duas equipes que disputam a Liga Nacional, o primeiro deste ano contra o time do Oeste paranaense.

RIVALIDADE EM JOGO

Cercado de rivalidade na temporada passada, o embate entre as duas equipes proporcionou grandes jogos tanto na disputa do estadual como da LNF em 2019, cujo desfecho rendeu uma classificação para cada lado. Campo Mourão levou a melhor nas oitavas da Liga e o Foz nas quartas de final do paranaense.

ENTRA E SAI

Para o jogo desta quinta-feira o técnico Wesley “Alemão” Szabo, seguirá sem poder contar com o goleiro Deivd e o ala Betinho, se recuperando de cirurgia. Outro que fica de fora é o ala/fixo Bruninho, que sofreu fratura no pé e também desfalca o time pelos próximos dias. Por outro lado, o fixo Caio Barros volta depois de cumprir suspensão e reforça o setor defensivo do carneiro tricolor.

AO VIVO – O torcedor ainda não poderá estar presente, mas pode assistir o jogo pela Integrado Carneiro TV nos canais do YouTube e Facebook do Campo Mourão Futsal e Facebook da Musical FM 100,9.

LIGA NACIONAL

Pela competição brasileira o Campo Mourão jogará domingo (03), quando recebe na Arena UTFPR às 14h00 o Umuarama, pelo segundo turno da primeira fase da LNF. Um jogo que vale muito para os mourãoenses, que precisam seguir pontuando para continuar na briga pela classificação. Depois deste confronto serão cinco jogos fora de casa pela Liga.