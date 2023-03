Carro de apresentador de TV é furtado de pátio de lava-jato

O apresentador de televisão, Ricardo Borges, teve o seu veículo Del Rey furtado do pátio de um lava-jato, localizado na rua Brasil, em frente à prefeitura, no centro de Campo Mourão.

O furto ocorreu na manhã de hoje, logo após ele deixar o automóvel no local para ser lavado. O veículo, de cor vermelha-bordô, placas AFQ 7E67, foi deixado no lava-rápido hoje pela manhã e a ação do criminoso passou despercebida pelos funcionários do local

Borges contou que pretendia fazer uma lavagem completa no Del Rey para colocá-lo à venda. Qualquer informação sobre o paradeiro do veículo pode ser repassadas à Polícia Militar pelo número 190 ou diretamente com Ricardo Borges, no telefone: (44) 9978-4100 (WhatsApp).