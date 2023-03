Caminhão carregado de milho fica sem freio, sai da estrada e bate em árvore em Luiziana

Um caminhão carregado com milho acabou batendo saindo da estrada e batendo em uma árvore nessa quinta-feira, na estrada Maximiliano Braganholo, na Olaria, trecho que liga Luiziana à comunidade de Campina do Amoral.

De acordo com informações o motorista seguia a sede do município quando na descida da Olaria o caminhão ficou sem freios. Ele perdeu o controle, saiu da estrada e bateu contra uma árvore, espalhando boa parte da carga.

O motorista foi socorrido por terceiros e levado para o Posto de Saúde de Luiziana onde recebeu os primeiros atendimentos e em seguida foi levado para Campo Mourão.

Amigos do motorista se mobilizaram para retirar a carga de milho que ficou espalhada ao lado do caminhão. A estrada estava bastante escorregadia e molhada no momento do acidente.

Com informações e fotos: Luiziana Notícias