Duas carretas são apreendidas com caixas de cigarros contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas carretas transportando cigarros contrabandeados do Paraguai, na tarde desta segunda-feira, na rodovia BR-487 (Estrada Boiadeira).

Uma delas, com placas de Balneário Camboriú (SC), havia carregado em Iporã e o motorista deveria fazer a entrega em Pitanga. Já a outra carreta, com placas de Maringá, seguia de Umuarama com destino a Ponta Grossa.

No total, foram apreendidas 1.300 caixas de cigarros contrabandeados e a suspeita é que uma das carretas está com o chassi adulterado. Os dois motoristas, de 34 e 38 anos foram detidos.

A carga é os veículos serão encaminhados para a Receita Federal, em Maringá. Já os dois motoristas foram levados para a Polícia Federal em Maringá.