Suspeito de homicídio no jardim Gutierrez é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Campo Mourão prendeu nesta segunda-feira, o suspeito de ser o autor do homicídio ocorrido no fim de semana, na rua Curió, no jardim Gutierrez. A vítima foi o jovem Luiz Henrique de Souza Almeida, 32 anos.

A Polícia Civil recebeu informação anônima de que o suspeito do crime estaria em uma residência, próximo ao local onde ocorreu o crime. Como esse endereço já possui várias denúncias de ser ponto de drogas, a Polícia Civil solicitou apoio do Canil (K9) da Polícia Militar.

Com o apoio dos cães farejadores, foram apreendidos no local mais de meio quilo de maconha. O rapaz suspeito do homicídio foi localizado na casa e encaminhado para a delegacia para ser interrogado. A arma usada no crime não foi apreendida.

Almeida foi morto com cerca de três tiros, na rua Curió, por volta das 03h30 desse domingo. Ele havia acabado de montar em uma moto, quando o atirador chegou e disparou contra ele.