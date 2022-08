Carreta transportava mais de 2,5 mil quilos de maconha

A carreta com placas do Paraguai, aprendida nesta quarta-feira, 10, pela Polícia Civil, em Campo Mourão, estava transportando 2.520 kg de maconha. A droga foi pesada durante a tarde pela polícia que divulgou o montante apreendido para a imprensa.

Após receber informações de que o veículo estaria passando pela cidade com a droga, uma equipe policial fez a abordagem do motorista. No entanto, ele conseguiu fugir.

Na carreta, os policiais localizaram um fundo falso com a grande quantidade de tabletes de maconha. A droga foi repassada para outro caminhão para ser levada para a delegacia, onde o entorpecente foi pesado totalizando mais duas toneladas de meia.