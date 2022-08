11º BPM celebra 168 anos da PMPR com homenagens em Campo Mourão

O comando do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão celebrou na manhã dessa quarta-feira, 10, a Solenidade Militar em comemoração aos 168 anos da Polícia Militar do Paraná.

A cerimônia foi presidida pelo Comandante do 11º BPM, Tenente-Coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida. Alguns prefeitos da região, representantes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Ambiental também prestigiaram a cerimônia, assim como outras autoridades convidadas.

O desfile militar teve também as presença de Atiradores do Tiro de Guerra, alunos do Colégio Vila Militar Unicampo e os novos alunos que ingressaram no curso de Formação de Praças.

A cerimônia também teve momento de homenagens. O subtenente José Aparecido Silva, J. Silva, comandante da Rotam. foi homenageado como Policial Destaque do 1º trimestre do ano. O destaque do 2º trimestre foi o Cabo Luis Carlos Caetano.

O Coronel elogiou também dois policiais do Pelotão de Trânsito, soldados Ferraz e Greice que ministraram palestras sobre drogas em escolas de Campo Mourão e região durante o mês de julho, que é o mês de combate às drogas

O subcomandante e agora Major Wagner de Araújo, também recebeu elogio individual do comandante, enquanto o vereador Devanildo Parma Bassi foi homenageado com a Medalha Sentinela do Centro-Oeste.