Carreta roubada e com carga de cigarros do Paraguai é apreendida em CM

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta quinta-feira, 22, uma carreta com placas do Paraguai, transportando cigarros contrabandeados do Paraguai. A abordagem ocorreu próximo ao trevo da rodoviária, que dá acesso à Perimetral Tancredo Neves.

O veículo usava placas clonadas do Paraguai, mas os policiais constataram pelo chassi que a carreta havia sido roubada no Brasil. Os policiais seguiam sentido a Maringá quando decidiram abordar o motorista da carreta.

Assim que a equipe constatou a mercadoria ilícita, o motorista declarou que não tinha conhecimento do produto que transportava. O veículo com a carga, bem como o motorista foram encaminhados para a Receita Federal de Maringá onde será a feita a contagem dos produtos.