Suspeito da morte de empresário de Araruna é preso pela Polícia Civil

O homem suspeito de ter assassinado o empresário Edilei Rogério Marangon, 44 anos, de Araruna foi preso nessa quarta-feira, 21, pela Polícia Civil de Peabiru, em trabalho conjunto com policiais da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.

O corpo do empresário, morto com dois tiros, foi encontrado no final da tarde de terça-feira (20), às margens da rodovia PR-465, entre Araruna e Peabiru.

A delegada titular da 52ª Regional de Polícia Civil da Comarca de Peabiru, Karoliny Neves Marques, assumiu as investigações e rapidamente o suspeito foi identificado e preso.

Segundo a delegada, a vítima e o suspeito teriam se encontrado na noite anterior ao crime, porém, os detalhes do que ocorreu após esse encontro são mantidos em sigilo para não atrapalhar o andamento das investigações.

A motivação do crime também está sendo apurada pela polícia. “A vítima morreu com dois disparos de arma de fogo na cabeça e um no tórax, possivelmente um revólver calibre 38”, disse a delegada, afirmando que o detido foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru.

O CRIME

O corpo do empresário Edilei Rogério Marangon foi encontrado na tarde de terça-feira, por trabalhadores às margens da rodovia PR-465, próximo à empresa AJ Rorato.

Uma equipe da Secretaria de Saúde da cidade esteve no local acompanhado da Polícia Civil e constatou o óbito. O empresário, bastante conhecido na cidade, deixa dois filhos entre 3 e 7 anos.

Edilei era proprietário de um guincho auto socorro em Araruna, onde mantinha uma empresa de instalação de películas de vidros de veículos (insulfilm).