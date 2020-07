Carreta com cigarros contrabandeados tomba no anel viário

Uma carreta carregada com sacos de sementes de girassol, mas que também transportava cigarros contrabandeados, tombou no anel viário, em Campo Mourão, na noite desse sábado.

O Corpo de Bombeiros retornava do atendimento a um incêndio a residência, quando viu a carreta tombada, às margens da rodovia. O motorista estava bem, negou atendimento e informou que tombou a carreta ao tentar escapar de um assalto.

Segundo ele, ocupantes de um veículo SUV atiraram contra a carreta, momento em que ele perdeu o controle e tombou fora da pista. Os bandidos não teriam parado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, mas quando chegou ao local o motorista havia fugido, abandonando a carreta, com placas Mercosul (Foz do Iguaçu). Ao verificarem a carga, os policiais encontraram as caixas de cigarros em meio ao girassol.