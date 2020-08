Carne de frango recheada de cocaína é apreendida com visitantes de presos

Três pessoas foram presas nesta sexta-feira, quando tentavam entrar com drogas acondicionadas em pedaços de carne de frango na delegacia de Campo Mourão. Os agentes responsáveis pela revista dos produtos, que são levados pelos visitantes aos presos, encontraram cocaína em sacolas com coxas e sobrecoxas e asinhas de frango.

Os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Segundo o delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial, Nilson Rodrigues, os presos que receberiam o entorpecente serão identificados e também autuados por tráfico.

“Com uma das visitas foram apreendidas 82 gramas de cocaína, com outro mais 30 gramas, além de diversos cigarros também recheados com drogas com a terceira visita”, disse o delegado.

Rodrigues explica que alimentos não são permitidos, pois almoço e jantar são servidos aos presos na própria delegacia. “O visitante só é permitido trazer em sacolas produtos de higiene, pois o alimento já é servido na delegacia”, afirma.

O delegado também parabenizou a equipe da carceragem, que identificou e evitou que a droga chegasse aos presos. “Parabenizo os agentes pelo cuidado e profissionalismo, evitando que essa droga entrasse na cadeia.”