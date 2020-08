Semana do Excepcional termina com Feijoada Beneficente, em C. Mourão

As APAEs do Brasil todo estão comemorando a Semana Nacional do Excepcional 2020, de 21 a 28 de agosto. A data foi instituída em 1964, com o objetivo de garantir aos portadores de necessidades especiais inserção efetiva nos contextos social, cultural, educacional e político do cenário nacional, sem discriminação e em situação de igualdade com os demais cidadãos brasileiros.

Mesmo com a pandemia do coronavírus, a programação foi mantida na Escola da Apae de Campo Mourão, claro que de forma diferente em relação a anos anteriores.

Do dia 21 até agora já foram celebradas missa na Catedral, encontro das famílias em sistema drive thru, apresentação dos professores via internet, e a equipe da Saúde da Apae também participa, de 24 a 28, no blog do Raoni, com temas relacionados a área.

FEIJOADA

A programação termina neste sábado (29), com a Feijoada Beneficente, preparada pelo Rotary Club Gralha Azul, no sistema Drive Thru. Quem adquiriu o convite, por R$ 40,00, deve fazer a retirada na Casa Amizade, das 11h ás 14h..

Cada convite adquirido contém os seguintes acompanhamentos: feijoada, arroz, farofa, torresmo, couve, vinagrete e laranja.